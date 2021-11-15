جزائرية من ذوي الاحتياجات الخاصة مهددة بالترحيل من فرنسا

مع انطلاق أسبوع الإعاقة الأوروبي، تجمع عشرات الأشخاص في فرنسا أمام شبكة تعليم بلا حدود. للدفاع عن طالبة جزائرية تعاني من إعاقة شديدة مهددة بالطرد من الأراضي الفرنسية.

وحسب موقع 94.citoyens وصلت صبرينة إلى فرنسا في أوت2018 لعلاج ابنتها ميليسا، التي تعاني من مرض خطير ونادر ينتج عنه إعاقة جسدية شديدة.

تم إنشاء ملف MDPH الخاص بها، وتم التعرف عليها بنسبة 80 ٪ على أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما توضح RESF.

حاليا، تدرس الفتاة الصغيرة في فصل “يوليس” وهي وحدة الدمج في المدرسة المحلية لاضطرابات الوظيفة الحركية والأمراض المسببة للإعاقة. في كلية بول كلي.

واستنكرت منظمة RESF طرد صبرينة والذي يعتبر إنهاء تعليم ميليسا ورعايتها. ومطالبة المنظمة في ذات السياق بإصدار تصريح إقامة لصبرينة وابنتها.

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رب أسرة جزائرية مهدد بالترحيل من فرنسا

نظم أكثر من 60 شخصا في فرنسا مظاهرة لدعم عائلة جزائرية مكونة من أم وأب و4 أبناء. حيث سيتم طرد الوالد من التراب الفرنسي.

وتدعم الأسرة ثلاث جمعيات La Cimade و Asti (جمعية التضامن مع جميع المهاجرين) و Arcal (جمعية اللاجئين من كالفادوس).

وحسب موقع actu.fr وصل الجزائري البالغ من العمر 42 عامًا إلى فرنسا منذ حوالي 10 سنوات ويواجه الترحيل إلى الجزائر.

وبتاريخ 2 نوفمبر تلقى رب الأسرة أمرًا يلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية من محافظة كالفادوس. حيث سيسري الطرد يوم السبت 13 نوفمبر.

عبد الكريم الأصل من الجزائر، وصل إلى فرنسا في 2012. استقر عبد الكريم وسارة لأول مرة في منطقة باريس في سان دوني. وقرر وزوجته سارة الانتقال للعيش في تروفيل سور مير في عام 2016، “لتقديم أفضل مستقبل ممكن للأطفال الأربعة”.

من جانب مدرسة الأطفال، تحدثت معلمة للصحافة الفرنسية قائلة: “هذه أسرة متكاملة تمامًا، لا فرق مع الآخرين. كان الأطفال هناك منذ البداية وقضوا دراستهم بالكامل هنا، إنه أمر مأساوي بالنسبة لهم، إنه مفجع. ”

وأضافت “تفريق الأب عن أبنائه غير إنساني تمامًا ولا يمكنهم العودة إلى الجزائر لأنهم لا يتحدثون العربية”.