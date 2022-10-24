قناة النهار جزائريون: أبطال ركوب الأمواج يتحدون المعيقات وقلة الإمكانيات بقلم قناة النهار نشر في 24 أكتوبر 2022 - 23:25 جزائريون شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PRsAc اقرأ أيضا "والد الطفل الغريق في سدّ بمعسكر:"عقلت وليدي من المحفظة وأدواته قناة النهار 21 أكتوبر الطارف / الأسرة الثورية تحيي الذكرى العاشرة لوفـ ـاة الرئيس الشاذلي بن جديد قناة النهار 07 أكتوبر فاسألوا : يسروا ولا تعسروا قناة النهار 15 أكتوبر الهيكل الصحي "لعور عمار" بميلة .. هيكل مهمل منذ التسعينات يتنظر التهيئة والاستغلال قناة النهار 22 أكتوبر الفرصة الثانية / قصص صادمة لمـ.ـساجين تغيّرت حياتهم بعد خروجهم من المؤسسة العقابية..قريبا قناة النهار 12 أكتوبر شــــــاهد..شابة تختبر صديقتها المقربة على المباشر"خصوني 5 ملاين دوك"..ردة فعلها تصدمها!! قناة النهار 18 أكتوبر رياض الأطفال تحتفي بالمولد النبوي الشريف بالنعامة قناة النهار 07 أكتوبر toutes options : عودة البطولة الوطنية لسباق الكارتينغ قناة النهار 08 أكتوبر تصريحات الشارع الجزائري حول قرار السماح بإستيراد السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 09 أكتوبر ريبورتاج: باتنة .. مملكة التفاح الجبلي قناة النهار 06 أكتوبر