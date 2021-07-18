قناة النهار جزائريون: أكاديمية تعديل السلوك.. مشروع تحقق بإرادة شيماء وخولة بقلم النهار أونلاين نشر في 18 جويلية 2021 - 23:45 شارك غرِّد 29 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962176 اقرأ أيضا سويسرا وإسبانيا يتأهلان إلى ربع نهائي الأورو قناة النهار 29 جوان قتـ.يل و4 جـ.رحى في إصطدام بين شاحنتين في البليدة قناة النهار 30 جوان سكيكدة: الرتل المتحرك للحماية المدنية.. هكذا يعمل وهذه مهامه قناة النهار 29 جوان برلمان: تمديد الدورة البرلمانية العادية 2020 - 2021 إلى تاريخ لاحق قناة النهار 29 جوان