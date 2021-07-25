قناة النهار جزائريون: أمنوكال.. أمين عقال الطوارق بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جويلية 2021 - 23:41 شارك غرِّد 88 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964640 اقرأ أيضا طقس: الأرصاد الجوية تؤكد استمرار موجة الحر خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية قناة النهار 07 جويلية هوارية بن رقطة :" 40 درجة حرارة على المناطق الشمالية يوم غد ".. التفاصيل قناة النهار 11 جويلية كبدة مشرملة على طريقة "الشاف فارس".. ولا أروع قناة النهار 20 جويلية برنامج "Toutes Options": الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 17 جويلية