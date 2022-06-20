قناة النهار جزائريون: أنس .. طفل توحد يحفظ القرآن الكريم بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جوان 2022 - 00:30 شارك غرِّد أرسل 20 0 جزائريون: أنس .. طفل توحد يحفظ القرآن الكريم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1oos1 اقرأ أيضا مترشحة شعبة آداب: ركزت على الدوال والحمد الله قناة النهار 13 جوان الشيخ النوي: سيمفونية جميلة تصنعها قوات الجيش الوطني الشعبي بتندوف قناة النهار 07 جوان مجموعة النهار على تطبيق فايبر .. آخر الأخبار الحصرية والمستجدات قناة النهار 31 ماي تربية: ندى .. نهى .. نرهان .. ثلاث أخوات توأم يجتزن البكالوريا سويا قناة النهار 12 جوان بجاية: المركب السياحي بمنطقة ثيغرمت..يجمع بين الطبيعة والبحر قناة النهار 03 جوان وزير التكوين والتعليم المهنيين: مناهج الدراسة في المعاهد تتغير مع متطلبات السوق العالمية قناة النهار 06 جوان صانع المحتوى المصري علي سعيد في الجزائر..أجانب يروجون للسياحة المحلية قناة النهار 02 جوان حضور الوزير الأول في جنازة المرحوم سيد أحمد فروخي قناة النهار 18 جوان معسكر: نرمين تعود من مدرسة محو الأمة وطموحها الوصول للجامعة قناة النهار 05 جوان الرئيس تبون: الهيئة الإستشارية ستكون فضاء للحوار وتبادل الأفكار التي تتيح للشباب تقلد المناصب قناة النهار 20 جوان