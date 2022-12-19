قناة النهار جزائريون: الإرشاد السياحي .. مهنة التفرد والتميز بقلم النهار أونلاين نشر في 19 ديسمبر 2022 - 21:53 شارك غرِّد أرسل 50 0 جزائريون: الإرشاد السياحي .. مهنة التفرد والتميز إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7snrV اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: مودريتش يستحق كل التقدير وما صنعه في سن الـ37 هو ختام لمشواره بطريقة رائعة قناة النهار 17 ديسمبر ريبورتاج /أطفال البدو الرحل .. المستقبل المجهول قناة النهار 07 ديسمبر حكاية نجاح/ قصة غريبة لفتاة صبورة وقفت لأوّل مرة على قدميها في سن العشرين 😢😢 ترقّبوها قناة النهار 18 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التركي قناة النهار 11 ديسمبر الإبل بالجزائر.. ثروة إقتصادية طبيعية مجانية تذهب خيراتها هباء قناة النهار 07 ديسمبر مومن أيت قاسي: لعب كأس العالم يعتبر حافز كبير للاعبين والمنتخبات الصغيرة تصنع المعجزات قناة النهار 02 ديسمبر رئيس الجمهورية: من الضروري إستحداث ورشات خاصة بإصلاح السفن والبواخر وفق المعايير الدولية قناة النهار 13 ديسمبر حماية وحراسة الممتلكات الثقافية من أعمال التخريب.. من المسؤول ! قناة النهار 05 ديسمبر "حسين آشيو: "المنتخبات العربية والإفريقية ما تلحقش لمتوسط مستوى المنتخبات الاوروبية قناة النهار 30 نوفمبر هذا ماقاله سمير شعابنة حول زيارة وزير الداخليية الفرنسي للجزائر و علاقته بمنح التأشيرة للجزائريين قناة النهار 19 ديسمبر