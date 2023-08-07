قناة النهار جزائريون: الحرارة.. لهيب الحرائق ونقص المياه.. خسائر بالجملة لمنتجي العنب ببومرداس بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أوت 2023 - 21:40 شارك غرِّد أرسل 121 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0Ak7V اقرأ أيضا حساسية الأسنان..المشروبات الباردة والمثلجات السبب الرئيسي قناة النهار 03 أوت طالع هابط: النوي يطالب الشباب بالحذر وتجنب السباحة في الشواطىء الصخرية قناة النهار 06 أوت لاجىء سياسي من الريف المغربي يكشف كيف تعرض لأشد أنواع التعذيب من نظام المخزن قناة النهار 31 جويلية شركات وهمية وحاويات فارغة.. هذه حيل تهريب العملة الصعبة قناة النهار 07 أوت محمد أشرف: "هكذا واجهت المرض خلال فترة المراهقة والديا وقفوا معايا وعاملوني كإنسان عادي" قناة النهار 19 جويلية الرئيس تبون: يجب العودة إلى الشرعية الدستورية في النيجر ومستعدون لتقديم المساعدة قناة النهار 05 أوت طالع هابط : النوي يحيى والي ولاية البويرة ويشكره على كل ماقام به بعد الحرائق التي مست الولاية قناة النهار 30 جويلية صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون العطلة الصيفية قناة النهار 06 أوت شاهد حرائق الغابات باعالي بلدية الزبربر الاخضرية بالبويرة قناة النهار 24 جويلية تسمسيلت : أحمد و آدم..شقيقان أتعبهما المرض يطالبان المساعدة لإجراء عملية جراحية بالخارج قناة النهار 01 أوت