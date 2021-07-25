قناة النهار جزائريون: الحلزون .. تجربة الشاب حمزة تفتح شهية المهتمين بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جويلية 2021 - 23:24 شارك غرِّد 65 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964622 اقرأ أيضا أحوال الطقس / إنخفاض طفيف في درجات الحرارة..التفاصيل قناة النهار 09 جويلية لقاء خاص مع "جرعة أمل" في برنامج 360 قناة النهار 09 جويلية أحوال الطقس / أجواء لطيفة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 16 جويلية سوق اهراس : لعبيدي ..25 سنة في ممارسة القياس التقليدي بحثا عن الماء بغصن الزيتون قناة النهار 19 جويلية