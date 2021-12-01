قناة النهار جزائريون: الشطرنج لعبة ذهنية تستهوي عبد الرشيد منذ ثلاثين سنة بقلم قناة النهار نشر في 01 ديسمبر 2021 - 10:23 صورة مركبة شارك غرِّد 53 0 جزائريون: الشطرنج لعبة ذهنية تستهوي عبد الرشيد منذ ثلاثين سنة رابط دائم : https://nhar.tv/0mMKD اقرأ أيضا شخص يعاني من الإكـ.ـتئاب وصل به الأمر للإنتـ.ـحار ..كيف نتصرف معه !؟ قناة النهار 14 نوفمبر أمطار رعدية غزيرة على 25 ولاية بداية من الثالثة زوالا الوطني 26 نوفمبر so fashion: آخر صيحات طب الأسنان والبدلات الرسمية الرجالية من المركات الإيطالية العالمية قناة النهار 16 نوفمبر شوفو حكايتي: عمي رشيد..قصة معاناة رب عائلة يبيت في سيارة بسبب أزمة سكن قناة النهار 10 نوفمبر ألو فارس / طريقة تحضير "شوفلور" بالدرسة وتحلية بسيطة وبنينة قناة النهار 14 نوفمبر وزير الاتصال يصوت ويصرح..التغيير يبدأ من الحي الذي تسيّره البلدية الوطني 27 نوفمبر عجوزتي كيما ندير معاها تتوسوس مني..كيفاش ندير معاها؟ قناة النهار 28 نوفمبر طالع هابط: النوي يحي رئيس الجمهورية تبون بعد خطابه الموجه لفرنسا قناة النهار 30 نوفمبر تأخر الدعم الحكومي للتحول إلى سير غاز.. يدخل المركبين في بطالة قناة النهار 28 نوفمبر الحماية المدنية تدعو المواطنين لتفادي التنقل إلى المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج الوطني 29 نوفمبر