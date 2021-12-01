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قناة النهار

جزائريون: الشطرنج لعبة ذهنية تستهوي عبد الرشيد منذ ثلاثين سنة

بقلم قناة النهار
جزائريون: الشطرنج لعبة ذهنية تستهوي عبد الرشيد منذ ثلاثين سنة
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جزائريون: الشطرنج لعبة ذهنية تستهوي عبد الرشيد منذ ثلاثين سنة

رابط دائم : https://nhar.tv/0mMKD
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