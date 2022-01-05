جزائريون: العلاج بسم النحل.. أسرار لا تنتهي

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يفرز سم جهاز خاص يوجد في الحلقة الأخيرة من بطن النحلة الشغالة. للملكة جهاز سمي وإبرة للسع ولكنها لا تلسع إلا ملكة أخرى.

كما يتألف الجهاز السمي للنحلة من غدتين وكيس السم وإبرة للسع. في حين تفرز إحدى الغدتين سائلاً قلوياً وتفرز الأخرى سائلاً حمضياً. وتتصلان بواسطة قناة خاصة، بكيس صغير يدعى كيس السم.

أما الإبرة وهي آلة اللسع فتتألف من غمد ينتهي بكلاليب مدببة. وعند اللسع تبقى الإبرة عالقة مكان اللسع بواسطة الكلاليب.

كما أن سم الحشرة عبارة عن سائل عديم اللون طعمه مر وشديد الحموضة. وله تأثيرات متفاوتة على الأشخاص الملسوعين فمنهم من يتأثر به قليلاً. بحيث يتشكل مكان اللسع وذمة بسيطة ومنهم من يحدث عنده ظواهر حساسية شديدة. يصحبها تورم وتشنجات مع وذمة رئة وصعوبة في التنفس. وانحلال دم وكريات حمر وربما تحدث صدمة تحسسية. وفي حالات نادرة قد تؤدي لسعة واحدة إلى مضاعفات خطيرة ربما تصل إلى الموت. علماً بأن تكرار لسع عدد من النحل لنفس الشخص وعلى فترات يؤدي عادة إلى حدوث مناعة عند هذا الشخص. ومن الأمثلة على ذلك مربوه صبحون قليلي أو معدومي التأثر بلسعات.

مم يتركب سم النحل؟

يتركب سم النحل من حمض الهيدروكلوريك وحمض الخل وحمض الفوسفور والهستامين والأبامين والميتونين والبنين والسيستين. وسم النحل ذو تفاعل حامضي نظراً لكثرة الأحماض في تركيبه.

الأمراض التي يعالجها سم النحل

كما يستعمل سم النحل في علاج بعض الأمراض والسم يوجد في الصيدليات على هيئة حقن. وإما يوجد مباشرة عن طريق لسعة مباشرة والأمراض هي الروماتزم والروماتويد والنقرس والتهاب المفاصل والتهاب الأعصاب. بما فيها التهاب العصب الوركي وأمراض الجلد مثل الأكزيما والصدفية والملاريا والرمد وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى. مثل احتباس السوائل في الجسم. وأوصد التنبيه إلى أن العلاج بسم النحل سواء عن طريق اللسع المباشر أو عن طريق حقن السم . لا يتم إلا عن طريق مختص بهذا النوع من المعالجة.

في حين كان أول من اكتشف المعالجة بالسم طبيب نمساوي أصيب بحمى الروماتزم وأثناء ذلك تعرض للسع عدة نحلات. شفي على أثرها من مرضه فلفتت نظره تلك الظاهرة فبدأ يعالج مرضاه بلسع وقد ذكر أنه عالج 173 مريضاً. مصابين بالروماتزم بلسع فشفوا جميعاً.

كما قال الدكتور محمد علي المنيني في كتابه بعنوان “نحل العسل في القرآن والسنة”. أن طالباً كان يجري دراسة علبه للحصول على درجة الماجستير وكان مصاباً بداء الصدفية منذ ست سنوات. دون أن تفلح في علاجه كل وسائل العلاج المتاحة وبدأ دراسته في علم المناحل تعرض للسع فتماثل للشفاء سريعاً.