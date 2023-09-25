قناة النهار جزائريون: القيطون .. مقهى تقليدي ومكان لقضاء المصالح وفك النزاعات بتيارت بقلم قناة النهار نشر في 25 سبتمبر 2023 - 22:27 جزائريون شارك غرِّد أرسل 37 0 رابط دائم : https://nhar.tv/hBAeS اقرأ أيضا المسيلة: توقيف شخص يمتهن مهنة العرافة مع حجز 202 قفل حديدي بمفاتيح وطلاسم قناة النهار 24 سبتمبر بومرداس: مؤسسات تربوية تسابق الزمن لضمان دخول مدرسي هادئ قناة النهار 06 سبتمبر طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 21 سبتمبر مؤثر جدا..الحاجة مليكة تفتح قلبها لاول مرة منذ سنوات..انا يتيمة و هكذا كبرت فالمركز! قناة النهار 14 سبتمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة قناة النهار 21 سبتمبر وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا قناة النهار 19 سبتمبر صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائريون .. قناة النهار 12 سبتمبر الإيقاع بـ 20 شخصا ضمن شبكة لتهريب الحراڨة بوهران قناة النهار 11 سبتمبر صريح جدا: هكذا كانت أجواء اليوم الأول من الدخول المدرسي ... قناة النهار 20 سبتمبر عين الدفلى/ سكان الشيخ بن يحي بالعطاف يناشدون السلطات لحمايتهم من الفيضانات قناة النهار 14 سبتمبر