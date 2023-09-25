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قناة النهار

جزائريون: القيطون .. مقهى تقليدي ومكان لقضاء المصالح وفك النزاعات بتيارت

بقلم قناة النهار
جزائريون: القيطون .. مقهى تقليدي ومكان لقضاء المصالح وفك النزاعات بتيارت
جزائريون
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رابط دائم : https://nhar.tv/hBAeS
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