قناة النهار جزائريون : بأسلوب خاص .. الأخوان أمير و وسيم يصنعان الحدث بقلم النهار أونلاين نشر في 23 سبتمبر 2024 - 23:18 شارك غرِّد أرسل 33 0 جزائريون : بأسلوب خاص .. الأخوان أمير و وسيم يصنعان الحدث إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fj1b7 اقرأ أيضا النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية المسبقة قناة النهار 08 سبتمبر العاصمة: تأخر إنطلاق الدراسة .. تلاميذ ضحـ.ية تأخر تحضيرات الدخول المدرسي قناة النهار 23 سبتمبر حافلات إيتوزا لنقل المواطنين نحو مكاتب الاقتراع والميترو والترامواي مجاناً قناة النهار 06 سبتمبر هياكل تربوية جديدة وإعادة الاعتبار لأخرى بولايتي البويرة ووهران قناة النهار 23 سبتمبر هوارية بن رقطة : تحسّن مؤقت في الوضعية الجوية بهذه الولايات قناة النهار 09 سبتمبر طالع هابط : مواطنون يتعذر عليهم الحصول على قطع أراضيهم بسبب تراكم النفايات فيها بالجلفة قناة النهار 15 سبتمبر جزائريون : هواية الرسم تتحول إلى فنتازيا من الألوان ..هكذا حقق عبد الغاني شغفه قناة النهار 23 سبتمبر الشخشوخة..طبق يسجل حضوره الخاص في كل المناسبات قناة النهار 16 سبتمبر طالع هابط : النوي يتمنى الخير للبلاد ويطالب بالدعاء للرئيس تبون في عدته الثانية قناة النهار 15 سبتمبر طالع هابط : عين الملح في المسيلة .. وكأنك في فيلم لرعاة البقر قناة النهار 19 سبتمبر