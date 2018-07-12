جزائريون بصوت واحد :” لا للعنصرية..حرام عليه”

تفاعل الجزائريون، مع فيديو الطفل الإفريقي الذي تم تداوله على نطاق واسع في مختلف صفحات موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

كما استنكر الجزائريون بشدة هذا الفعل، مؤكدين رفضهم للتمييز العنصري كما دعو بضرورة التحرك من أجل معاقبة الفاعل.

وأجمعتتعاليق الفايسبوكيين، على أن هذا الفعل غير لائق، حيث قال أحدهم “البر لايبلي والديان لا يموت فافعل ما شئت فكما تدين تدان..”.

للإشارة، كان قد تعرض أحد الأطفال الأفارقة، لصفعة على الوجه من أحد المواطنين الجزائريين، في ولاية عنابة.

ومن جهتها فتحت مصالح الولاية، تحقيقا موسعا، لمعرفة ملابسات القضية.