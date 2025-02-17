جزائريون بفرنسا يقاضون ابن ساركوزي

رفعت جمعيةٌ للجزائريين في فرنسا دعوى قضائية ضد نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وجاءت هذه الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية المسماة “union algerienne” بعد تصريحات خطيرة أدلى بها، لويس ساركوزي، ضد الجزائر قبل أيام.

كما كشفت الجمعية ذاتها أنها كلفت المحامي نبيل بودي، بإيداع شكوى للقضاء ضد لويس ساركوزي. بسبب تصريحاته التي تحرض على حرق السفارة الجزائرية في باريس.

وكان لويس ساركوزي قد أدلى بتصريحات تحريضية ضد الجزائر قال فيها إنه “لو كان في الحكم لأحرق مقر السفارة الجزائرية بباريس وألغى منح الفيزا للجزائريين”.

وتعهدت جمعية “union algerienne” بأن يلحق لويس ساركوزي بمصير والده. كاشفةً أن عقوبة تصريحاته هي السجن 5 سنوات وغرامة 45 ألف أورو.