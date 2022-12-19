قناة النهار جزائريون: تحت جنح الظلام .. عائلات تتألم في صمت بقلم النهار أونلاين نشر في 19 ديسمبر 2022 - 21:52 شارك غرِّد أرسل 38 0 جزائريون: تحت جنح الظلام .. عائلات تتألم في صمت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Mb5xG اقرأ أيضا شاهد ماذا وجد عناصر فرقة قمع الإجـ ـرام بالبليدة داخل شاحنة جرّ السيارات قناة النهار 08 ديسمبر صريح جدا: مراقبة الوزن وإتباع الحميات الغذائية.. خارج إهتمامات الجزائريين ! قناة النهار 29 نوفمبر تجارة: إفتتاح نقطة بيع بنواقشط .. الأجهزة الكهرومنزلية لإيريس تبهر الموريتانيين قناة النهار 03 ديسمبر الفرصة الثانية " كمال "bourvil".. يكشف كيف دخل لعالم العصـ.ـابات وإصابته بطلقات نـ.ـارية قناة النهار 16 ديسمبر تربية الإبل..النشاط الأكثر رواجا لدى سكان الجنوب قناة النهار 07 ديسمبر خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع قناة النهار 16 ديسمبر زين عامر يوجه رسالة إلى صامويل إيتو بطريقة خاصة قناة النهار 06 ديسمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي سونلغاز تتدخل وتحل مشكل الإنارة العمومية بالعامرية في عين تموشنت قناة النهار 15 ديسمبر سمير ميستر إيكس: الفنان المسرحي الذي ينتظر العروض للعمل في التلفزيون لن يحقق حياة كريمة قناة النهار 08 ديسمبر هذا ماقاله سمير شعابنة حول زيارة وزير الداخليية الفرنسي للجزائر و علاقته بمنح التأشيرة للجزائريين قناة النهار 19 ديسمبر