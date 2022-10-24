قناة النهار جزائريون: تسلق الجبال.. مغامرون يتحدون الصعاب بقلم قناة النهار نشر في 24 أكتوبر 2022 - 23:27 جزائريون شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/C49xj اقرأ أيضا مجتمع: خياطة الأعلام وتعليقها .. هكذا تستعد الجزائر لإستقبال ضيوفها قناة النهار 18 أكتوبر مجتمع: تنظيف البالوعات مهنة شاقة .. محفوفة بالمخاطر قناة النهار 19 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يتغنى بالجيش الوطني ويحيى كل حماة الوطن قناة النهار 06 أكتوبر ريبورتاج: مـجازفون يتحضون الخـ طر.. بحثا عن المتعة قناة النهار 23 أكتوبر رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية قناة النهار 16 أكتوبر رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2022- 2023 قناة النهار 16 أكتوبر البطولة الوطنية للفروسية التقليدية..فرصة للرقي بها والحفاظ عليها قناة النهار 24 أكتوبر صريح جدا : "اللي ماهو ليك غير يعييك"..هل يعترف الجزائري بهذه المقولة ؟ قناة النهار 09 أكتوبر برمجة رحلات مباشرة للعمرة من مطار قمار بالوادي إلى مكة المكرمة قناة النهار 04 أكتوبر طالع هابط: شاهد الناظورة في تيارت غرقت في الاوحال والسيول بسبب خطأ من مقاول قناة النهار 16 أكتوبر