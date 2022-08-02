قناة النهار جزائريون: تقنية جديدة لتجفيف الفواكه والخضروات بقلم قناة النهار نشر في 02 أوت 2022 - 11:15 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 178 0 جزائريون: تقنية جديدة لتجفيف الفواكه والخضروات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QyqLF اقرأ أيضا وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في كل شعبة قناة النهار 16 جويلية صريح جدا: هذا ما ينتظره سكانتوجة ببجاية من الإنتخابات المحلية الجزئية قناة النهار 28 جويلية جزائريون: رياضة "street workout" تستهوي الشباب الجزائري قناة النهار 02 أوت البويرة : منتجو البطاطا متخوفون من كساد المنتوج لإرتفاع درجات الحرارة ومشاكل التسويق قناة النهار 21 جويلية سطيف: آية بن منصور صاحبة أعلى معدل بالولاية في شهادة البكالوريا 19.09 بعين أزال قناة النهار 17 جويلية كـ.ـارثة .." برغر بالديدان " هذا ماعثرت عليه شرطة العاصمة بإحدى المطاعم في زرالدة قناة النهار 31 جويلية الشيخ عمر عبد الكافي: الشعراوي كان بالنسبة لي الأب الحاني والقلب الطيب قناة النهار 13 جويلية تميم بوعافية: أول خطوة للإقلاع عن المخـ.درات هي الإبتعاد عن رفقاء السوء والمواضبة على قراءة القرآن قناة النهار 20 جويلية بطل فيلم "أمشحاح" يكشف جديده للنهار ويصرح "البلد الذي ليس لديه ثقافة لا يسمى بلدا" قناة النهار 18 جويلية "مدوار :"أكثر من 200 مليار في الخزينة ملك للنوادي ولازم اللاعبين يدّو أموالهم قناة النهار 16 جويلية