قناة النهار جزائريون: جامعيون في مهن موسمية بقلم النهار أونلاين نشر في 10 ماي 2022 - 23:35 شارك غرِّد أرسل 33 0 جزائريون: جامعيون في مهن موسمية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/3qtG0 اقرأ أيضا الفانوس / يحيى طبيش يحطّ الرحال بمدينة العلم والعلماء قسنطينة قناة النهار 20 أفريل العدد السادس عشر من زابينغ رمضان مع ياسين كنطاش قناة النهار 20 أفريل في ضيافتكم: فطور رمضاني فالبنين مع الشاف سليمان وباباه قناة النهار 20 أفريل "قالمة: التكفل بطبيبة الأسنان المصابة بمرض "بركنسون قناة النهار 07 ماي أم الخير بنت البلاد: تجسيدي لدور أم الخير لم يكن سهل قناة النهار 22 أفريل "بلماضي : تلاقيت بغاساما في المطار "يستقهوى بالميلفاي" و قلتلو "نتا حڨار قناة النهار 24 أفريل الفنانة أمال ناصري و عبد العزيز بن زينة يطربان بلاطو النهار بصوت رائع قناة النهار 03 ماي إحفظ معنا: سورة إبراهيم من الآية 05 إلى غاية الآية 13 قناة النهار 27 أفريل الطاكسي المربوح / المشاركين تاع اليوم من تلمسان كان عندهم الزهر وربحو 14000 دج قناة النهار 28 أفريل حاجة خفيفة مع جبالي / كريات الدجاج المفروم بالصلصة البيضاء قناة النهار 23 أفريل