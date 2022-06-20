قناة النهار جزائريون: سبعيني يعمل في مجال الفلاحة بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جوان 2022 - 00:31 شارك غرِّد أرسل 20 0 جزائريون: سبعيني يعمل في مجال الفلاحة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sbypd اقرأ أيضا معسكر: نرمين تعود من مدرسة محو الأمة وطموحها الوصول للجامعة قناة النهار 05 جوان أحمد توبة: كنا نبحث على تسجيل أهداف أكثر لكننا سجلنا هدفين فقط وفزنا بالمباراة وهذا هو المهم قناة النهار 04 جوان تلاميذ يصرون على مناقشة "مواضيع الإمتحان".. وآخرون يفضلون الإسترخاء قناة النهار 07 جوان "إنطباعات المترشحين حول إمتحان التاريخ و الجغرافيا :"لي حفظ يخدم ..ولي ماحفظش ما يخدمش قناة النهار 15 جوان هذا هو مخطط توزيع المياه لموسم الإصطياف لهذه السنة قناة النهار 10 جوان مدرسة "la chef" تتميز بتعليم الحلويات اليونانية ودورات مكثفة في الخبز والمعجنات قناة النهار 08 جوان غليزان: أولياء يرافقون أبنائهم لمراكز الإمتحان لدعمهم وتحفيزهم قناة النهار 06 جوان "وزير النقل :"المواطنون مستاؤون في بعض الأحيان من بعض الخدمات في المطار قناة النهار 18 جوان مترشح للبكالوريا: قتـ.لني "الستراس" نضت على 2 تاع الصباح وجيت زوج سوايع قبل الوقت قناة النهار 12 جوان بجاية: طباخون وعمال يتطوعون لتوفير وجبات لمترشحي البكالوريا قناة النهار 14 جوان