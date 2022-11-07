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جزائريون: صناعة الأحذية .. حرفة تتطلب همة الشباب لإعادة إحيائها

بقلم النهار أونلاين
جزائريون: صناعة الأحذية .. حرفة تتطلب همة الشباب لإعادة إحيائها
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جزائريون: صناعة الأحذية .. حرفة تتطلب همة الشباب لإعادة إحيائها

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