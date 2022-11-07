قناة النهار جزائريون: صناعة الأحذية .. حرفة تتطلب همة الشباب لإعادة إحيائها بقلم النهار أونلاين نشر في 07 نوفمبر 2022 - 20:38 شارك غرِّد أرسل 51 0 جزائريون: صناعة الأحذية .. حرفة تتطلب همة الشباب لإعادة إحيائها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0xgW6 اقرأ أيضا "سامية طبيش: "الإعلام هو ليقدر ينجح العلاقة العاطفية ما بين والفنانين ويقدر يدمرها قناة النهار 27 أكتوبر !تشابه أعلام الدول العربية..هل هي صدفة ؟ قناة النهار 28 أكتوبر طالع هابط: النوي يشكر والي ميلة على كل ما يبذله من جهد من أجل إصلاح ما أفسده الوالي السابق قناة النهار 20 أكتوبر الرئيس تبون: في ظل الأوضاع الدولية الراهنة القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعالم العربي قناة النهار 01 نوفمبر شاهد لحظة وصول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قناة النهار 01 نوفمبر صريح جدا : الجلفة.. هكذا يحمي الأولياء أبنائهم من خــ.طر المــ.خدرات قناة النهار 23 أكتوبر الرئيس تبون يلتقي برئيس الوزراء الهواندي و الرئيس البلغاري على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ قناة النهار 07 نوفمبر النهار ترندينغ: الجزائر تحتفل بالذكرى الـ 68 لإندلاع الثورة .. ملحمة شعب وعزة أمة قناة النهار 01 نوفمبر المدير الإستراتيجي لمصنع هيونداي .. إنتاج 70 سيارة يوميا.. وسنوظف 1400 عامل قناة النهار 27 أكتوبر بلجود : الأسطول الجوي تدعم ب 15 طائرة جديدة قناة النهار 24 أكتوبر