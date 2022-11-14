قناة النهار جزائريون: صناعة العود .. فن متوارث يقاوم الإندثار بقلم النهار أونلاين نشر في 14 نوفمبر 2022 - 20:40 شارك غرِّد أرسل 51 0 جزائريون: صناعة العود .. فن متوارث يقاوم الإندثار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ch1LI اقرأ أيضا سيارات بأسعار مرتفعة بفعل تلاعب بعض السمامرة بعداد المركبات..النهار تحقق قناة النهار 28 أكتوبر دعاء وبلال كما لم تشاهدهما من قبل من الفكاهة إلى الغناء قناة النهار 26 أكتوبر بجاية: شاهد الدرك الوطني يجحز أزيد من 26 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة بالقصر قناة النهار 09 نوفمبر الوزير الأول يستقبل نائب الوزراء للشؤون و العلاقات و التعاون الدولي لسلطنة عمان قناة النهار 31 أكتوبر تلاميذ الطور المتوسط بقرية سوق الإثنين دون دراسة لأزيد من أسبوع بعين الدفلى قناة النهار 12 نوفمبر "مدير تحرير في وكالة الأنباء الكويتية :" الجزائر وفّرت لنا كل التسهيلات والأجهزة منذ وصولنا قناة النهار 30 أكتوبر "بلماضي :" نحن أكبر الغائبين عن المونديال مثل ايطاليا.. قلبي يوجعني.. راني نستنى وقتاش تبدا وتخلاص قناة النهار 13 نوفمبر تربية: الأقسام الجاهزة .. حل إستعجالي مؤقت للقضاء على مشكل الإكتظاظ قناة النهار 07 نوفمبر عميد جامع الجزائر: شجرة الزيتون المباركة من أرض فلسطين نقلت لتغرس في أرض الجزائر المباركة قناة النهار 02 نوفمبر أحمد خالد: هناك رغبة حقيقة لإنجاح القمة العربية ومقاربة الجزائر متوافقة مع جل الدول العربية قناة النهار 29 أكتوبر