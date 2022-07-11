قناة النهار جزائريون: ظواهر خطرة تهدد ممارسي السباحة في موسم الحر بقلم النهار أونلاين نشر في 11 جويلية 2022 - 23:05 شارك غرِّد أرسل 75 0 جزائريون: ظواهر خطرة تهدد ممارسي السباحة في موسم الحر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2EPrj اقرأ أيضا لحمك يتشوك .. هتافات المواطنين لحظة عبور مروحيات الجيش .." جيش شعب خاوة خاوة" قناة النهار 05 جويلية طالع هابط :الشيخ النوي الشكر لناس لي وقفت على تنظيم حفل الإفتتاح وهذه هي الاصول الجزائرية قناة النهار 27 جوان دفاع: تسليم 562 مركبة نفعية ورباعية الدفع لفائدة عدة قطاعات قناة النهار 29 جوان معسكر: القصابات.. قبلة المواطنين لاقتناء اللحوم بسبب غلاء الأضاحي قناة النهار 08 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش قناة النهار 04 جويلية مريم..قصة معاناة حرمتها الإعاقة من العيش كأقرانها قناة النهار 03 جويلية مالية: لا ضرائب من جيب المواطن بقانون المالية التكميلي 2022 قناة النهار 21 جوان هكذا علقت "الزهوانية" حول عودة الشاب مامي بحفل الإختتام الالعاب المتوسطية قناة النهار 09 جويلية سارة "بنت البلاد" تكشف عن موعد صدور الموسم الثالث والرابع قناة النهار 10 جويلية أجواء مشمسة وحرارة لطيفة ثاني أيام "عيد الأضحى" المبارك .. قناة النهار 10 جويلية