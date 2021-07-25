قناة النهار جزائريون: عائلة من6 أفراد يقطنون في كوخ لايصلح حتى لتربية المواشي بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جويلية 2021 - 23:26 شارك غرِّد 47 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964631 اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد طريقة تعامل موظفي الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة مع المواطنين قناة النهار 13 جويلية النهار ترندينغ: حادث مروع يودي بحياة 18 شخص بقسنطينة ويوتوبوز تقصف فندق بتلمسان بسبب البوركيني قناة النهار 10 جويلية لحظة العثور على كباش موال المسيلة المسروقين بأحد أسواق عين الدفلى قناة النهار 16 جويلية أحوال الطقس / أجواء حارة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 23 جويلية