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قناة النهار

جزائريون: عائلة من6 أفراد يقطنون في كوخ لايصلح حتى لتربية المواشي

بقلم النهار أونلاين
جزائريون: عائلة من6 أفراد يقطنون في كوخ لايصلح حتى لتربية المواشي
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964631
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