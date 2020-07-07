جزائريون عالقون بمعبر الدبداب الحدودي مع ليبيا يناشدون رئيس الجمهورية

يناشد العشرات من الجزائريين العالقين في العراء منذ أسبوع بمعبر الدبداب بولاية إليزي، بلا مأوى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل العاجل، للسماح لهم بدخول التراب الوطني.

وهذا بعد منعهم من الدخول عبر مركز الدبداب الحدودي مع ليبيا المغلق منذ سنوات.

وقال المواطنين الجزائريين العالقين بالحدود في تصريح لقناة تلفزيونية ليبية أن السلطات الليبية بمعبر غدامس سمحت وسهلت لهم عملية الخروج من الأراضي الليبية منذ أيام.

إلا أنهم بقوا عالقين بمعبر الدبداب بين الجزائر وليبيا، وسط ظروف صعبة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة بعد أن منعوا من طرف الجانب الجزائري من الدخول في انتظار تلقي أمر من السلطات العليا في البلاد.

وأكد هؤلاء أن السفارة الجزائرية اعلمتهم أنه بإمكانهم العودة إلى الجزائر عن طريق مركز الدبداب الحدودي.

لكن لحظة وصولهم إلى المعبر رفض السماح لهم بالدخول لأسباب غير معروفة بالرغم من امتلاكهم جميع الوثائق التي تثبت هويتهم.