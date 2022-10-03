قناة النهار جزائريون: عجوز جزائرية تقاوم الزمن بزراعة الأرض بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أكتوبر 2022 - 23:18 شارك غرِّد أرسل 52 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wMYS4 اقرأ أيضا سامية شرير تتأثر وتذرف الدموع وهي تروي كيف توفت إبنتها في بطنها بسبب حماتها قناة النهار 21 سبتمبر برنامج 360: 20 سؤال مع نجيب بوسالم.. "شاركت في مسلسل عاشور العاشر لكن للأسف تم حذف المشاهد" قناة النهار 16 سبتمبر "وزيرة البيئة :"حملة التنظيف يجب أن تكون دائمة ومستمرة قناة النهار 30 سبتمبر الرئيس تبون: لو لم ألغي 100 هكتار لما بنيت المدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 24 سبتمبر شاهد.. قصيدة للشاعرة الجزائرية الصغيرة "ندى" التي فازت بها في البطولة العربية بمصر قناة النهار 28 سبتمبر صريح جدا: جـ.رائم القتـ.ل تتضاعف في الجزائر.. المخـ.درات والمهلـ.وسات أهم الأسباب ! قناة النهار 20 سبتمبر طالع هابط: النوي يحيى الوالي الجديد لقسنطينة عبد الخالق صيودة بعد توديعه لمعسكر بالدموع قناة النهار 18 سبتمبر البيض : وفـ.ـاة شخصين وجـ.ـرح اثنين اخرين في حادث مرور أليـ.ـم قناة النهار 27 سبتمبر فلسطين : الدعم الجزائري..توزيع كفالات مالية على مئات الأيتام بغزة قناة النهار 25 سبتمبر تيارت : إنتعاش عملية بيع و شراء الخيول العربية والبربربة بالمناسبات التقليدية قناة النهار 24 سبتمبر