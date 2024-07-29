قناة النهار جزائريون : عماد .. براءة تعيش وسط النفايات فهل من مغيث بقلم النهار أونلاين نشر في 29 جويلية 2024 - 22:34 شارك غرِّد أرسل 34 0 جزائريون : عماد .. براءة تعيش وسط النفايات فهل من مغيث إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gGErP اقرأ أيضا بجاية: من أبناء الجالية الجزائرية وأجانب .. إنزال غير مسبوق للسياح على شواطئ الولاية قناة النهار 27 جويلية نهاركم مبروك : حصة رياضية للأطفال قناة النهار 22 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : الأمين العام للأفلان يوقع لصالح عبد المجيد تبون قناة النهار 16 جويلية خبز البيغل..غذاء صحي ومتكامل لفطور الصباح قناة النهار 21 جويلية درجات حرارة تتخطى الـ 50 تحت الظل ..حظر التجوال بأدرار وورقلة قناة النهار 17 جويلية تقديم المعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار أمام العدالة بمحكمة الدار البيضاء قناة النهار 27 جويلية صريح جدا / هذه هي قصص الجزائريين مع التسممات الغذائية خلال فصل الصيف قناة النهار 26 جويلية المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا .." أحلم بأن أصبح مهندسا في الذكاء الإصطناعي" قناة النهار 18 جويلية شاهد أوّل تصريح للمتحصلة على المرتبة الثالثة وطنيا في البكالوريا قناة النهار 18 جويلية بلغ عدد ملفات المترشحين للرئاسيات 16 ملف والعملية متواصلة..التفاصيل قناة النهار 25 جويلية