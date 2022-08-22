قناة النهار جزائريون: عمي محمد.. لهذا السبب يحبه سكان مدينة فرندة بقلم قناة النهار نشر في 22 أوت 2022 - 21:43 جزائريون شارك غرِّد أرسل 125 0 رابط دائم : https://nhar.tv/MoFwx الجزائر اقرأ أيضا نهاركم جديد: تحويسة في حمام ملوان..السياحة الجبلية قبلة العائلات قناة النهار 14 أوت جزائريون: تقنية جديدة لتجفيف الفواكه والخضروات قناة النهار 02 أوت نهاركم جديد/ تقنية "Microneedling".. كل ما يجب أن تعرفيه حولها قناة النهار 19 أوت نهاركم جديد: بيرات بارك.. قبلة العائلات قناة النهار 15 أوت مخـدرات ومشروبات وأسلحة بيضاء .. هذا ما وقفت عليه مصالح الأمن بالشواطىء قناة النهار 03 أوت أبرز ردود الأفعال العربية والدولية بعد العدوان الصــهيوني على غــزّة قناة النهار 06 أوت نهاركم جديد/ تحويسة في حي القصبة العريق قناة النهار 12 أوت أطباء يحذرون من ضربات الشمس إثر الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة قناة النهار 14 أوت منتخب ألعاب القوى يشد الرحال إلى تركيا وسط أمال كبيرة في التألق في الالعاب الإسلامية قناة النهار 06 أوت الدرك الوطني يكشف تفاصيل حادث وهران الذي خلف 7 قتلى قناة النهار 07 أوت