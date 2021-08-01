قناة النهار جزائريون: عمي يوسف .. إمتنع عن شرب الماء لأكثر من 40 سنة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 أوت 2021 - 22:51 شارك غرِّد 447 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967458 اقرأ أيضا تساؤلات: السلالات المتحورة.. ما مدى فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ؟ قناة النهار 26 جويلية الطفل صهيب :"خليت الكبدة وجيت صحا عيدكم" قناة النهار 20 جويلية مستغانم: الطقم الطبي يناشد المواطنين التقيد بالإجراءات والتلقيح قناة النهار 26 جويلية صاحب الماشية المسـ.ـروقة بالمسيلة يروي تفاصيل العثورعليها و يوجه رسالة للجزائريين قناة النهار 17 جويلية