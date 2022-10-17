قناة النهار جزائريون: “عيطلي نشريلك” مشروع الشاب بلال بعد تخرجه من الجامعة بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أكتوبر 2022 - 21:53 شارك غرِّد أرسل 129 0 جزائريون: “عيطلي نشريلك” مشروع الشاب بلال بعد تخرجه من الجامعة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0NOd4 اقرأ أيضا بعض من أهم الإنجازات التي قامت بها مختلف القطاعات الوزارية قناة النهار 03 أكتوبر toutes options: نحو سقوط حر في أسعار السيارات المستعملة بالأسواق قناة النهار 15 أكتوبر مجتمع: تحضيرا لعشاء المولد النبوي "الرشتة والشخشوخة" سيدتا الموائد قناة النهار 06 أكتوبر فاسألوا : الإعراض عن الجاهلين قناة النهار 17 أكتوبر شوفو حكايتي / شخص مجهول النسب تقف معه زوجته وقفة رجال .. ترقبوها قناة النهار 08 أكتوبر شاهد..آيفون 14 مقابل سيارة بسوق بوقرّة للسيارات قناة النهار 13 أكتوبر toutes options: الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 15 أكتوبر فتح المجال أمام المواطنين لإستيراد السيارات أقل من 3 سنوات..التفاصيل قناة النهار 09 أكتوبر لحظة التوقيع مع شركة FIAT لتصنيع السيارات في الجزائر قناة النهار 13 أكتوبر إنهيار شبكات الصرف الصحي بالأغواط.. قاطنو حي المقام يستنجدون قناة النهار 13 أكتوبر