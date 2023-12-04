قناة النهار جزائريون: فترة التحضير للإمتحانات .. بين الضغط وهاجس الإحفاق بقلم النهار أونلاين نشر في 04 ديسمبر 2023 - 23:48 شارك غرِّد أرسل 16 0 جزائريون: فترة التحضير للإمتحانات .. بين الضغط وهاجس الإحفاق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xiEnE اقرأ أيضا طالع هابط: مفتشية أملاك الدولة بالسوقر بتيارت كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 23 نوفمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي السلطات تتدخل وتحل مشكل الكهرباء والماء بسكنات عدل ببرج البحري قناة النهار 16 نوفمبر شاهد إستقبال رائع لرئيس الجمهورية بتندوف من طرف براعم الولاية.."نساندك و نشد على عضدك" قناة النهار 30 نوفمبر شاهد ماقاله فنانون وأصدقاء الراحل" محمد بوسماحة ".." كان وليد فاميلية" قناة النهار 02 ديسمبر طالع هابط: حفرة عندها 3 أشهر راهم حايرين فيها في حاسي مسعود .. واش راكي رافدة يا بلادي قناة النهار 19 نوفمبر طالع هابط: شاهد العجب في الطارف.. يخدمو في القودرون فوق الماء قناة النهار 03 ديسمبر صريح جدا : واش رايك في قائمة بلماضي الاخيرة ؟ قناة النهار 15 نوفمبر الرئيس التركي: إسرائيل دولة إرهاب و على كل الدول التي تحت راية الإسلام منعهم من القيام بجرائم مماثلة قناة النهار 21 نوفمبر عين تموشنت : النهار في بيت أصغر تلميذة ستشارك بمونديال الرياضيات بتونس قناة النهار 26 نوفمبر صريح جدا / لوكان اولادك يخرجو كيما أنت .. تفرح ؟! قناة النهار 17 نوفمبر