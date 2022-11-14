قناة النهار جزائريون: محمد شمامي ينجح في إجراء عمليات معقدة بتقنيات متطورة بقلم النهار أونلاين نشر في 14 نوفمبر 2022 - 20:37 شارك غرِّد أرسل 124 0 جزائريون: محمد شمامي ينجح في إجراء عمليات معقدة بتقنيات متطورة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Xbmn1 اقرأ أيضا البليدة: توزيع السكانات بشكل متواصل يتسبب في ركود العقار بالجزائر قناة النهار 06 نوفمبر صريح جدا: الجزائريون يرحبون بملوك ورؤساء الدول العربية .. قناة النهار 31 أكتوبر عبداوي: كل نجاحات الجزائر تزعج العديد من الدوائر الخارجية قناة النهار 06 نوفمبر السفير الفرنسي: الوكلات والوسطاء غير القانونيين يسرقون من طالبي التأشيرات ويسببون ضغطا على الموقع قناة النهار 10 نوفمبر كلمة غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر قناة النهار 02 نوفمبر "بيونة: "جرحوني في حياتي ولكن انا نسامح دايما قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: العجب في تبسة.. مواطن يشتكي الحڨرة بسبب إستغلال الاراضي قناة النهار 13 نوفمبر أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلـ.سطينية ببنوده قناة النهار 29 أكتوبر تيارت : الأعلاف تلهب أسعار الماشية واللحوم ومطالب بتفعيل إعتماد نقاط بيعها قانونيا قناة النهار 14 نوفمبر وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة قناة النهار 30 أكتوبر