جزائريون مقيمون بواشنطن يحيون أطباء مستشفى جورج تاون بطريقتهم الخاصة

نشرت حرم السفير الأمريكي لدى الجزائر، كارين روز، صورا، لجزائريين مقيمين بواشنطن، قاموا بتحية أطباء مستشفى جورج تاون بطريقتهم الخاصة.

وقالت كارين في منشور لها على فيسبوك “خارج مستشفى جورج تاون، نظمت مجموعة من المواطنين الجزائريين تقديرا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يساعدون في محاربة كورونا، حيث قاموا بتشجيعهم، بربط شريط بالقرب من المدخل حتى يتمكن الأطباء والممرضات والموظفون من رؤيته عند دخولهم ومغادرتهم المستشفى”.

وأضافت “كما ربط المنظمون بالقطب صورة ملهمة من قبل رسام الكاريكاتير الجزائري Le Hic ، والذي يجسد الدور الحاسم الذي يلعبه عمال الرعاية الصحية في العالم اليوم”.

وأوردت كارين “كان من المثير للغاية رؤية ما يفعله الجزائريون هنا في العاصمة، تساعد في إلهام الآخرين خلال هذه الفترة الحرجة”.