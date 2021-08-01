قناة النهار جزائريون: موسم الإصطياف في مواجهة كورونا .. مصطفى يعاني من نظرة الناس وعمي يوسف 40 سنة دون ماء بقلم النهار أونلاين نشر في 01 أوت 2021 - 21:11 شارك غرِّد 114 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967404 اقرأ أيضا عتيقة تعايد الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وتترحم على كل الفنانين الذين وافتهم المنية قناة النهار 20 جويلية ألو فارس: طبق الكوتلات والمخ وتحلية كريات جوز الهند بالشيكولاطة قناة النهار 14 جويلية "وزيرة البيئة :" ساعدوا مهندسي النظافة بإحترام مواقيت رمي القمامة قناة النهار 18 جويلية جمال فورار: الحالة الوبائية مقلقة ونطالب الناس بالإسراع في التلقيح قناة النهار 15 جويلية