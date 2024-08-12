قناة النهار جزائريون: نوابغ جزائريون يبدعون في عالم الروبوت و البرمجة بقلم قناة النهار نشر في 12 أوت 2024 - 21:42 الجزائر شارك غرِّد أرسل 72 0 رابط دائم : https://nhar.tv/2KL4P اقرأ أيضا ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين قناة النهار 10 أوت صريح جدا / هذه هي قصص الجزائريين مع التسممات الغذائية خلال فصل الصيف قناة النهار 26 جويلية غليزان : الناقلون والمواطنون بالجهة الشرقية للولاية يطالبون بمحطة جديدة للمسافرين قناة النهار 03 أوت توقيف المتورطين في قضية الحـ.رق العمدي لأوراق نقدية بالعملة الوطنية مع التصويرأثناء حفلة عيد ميلاد قناة النهار 30 جويلية بجاية: من أبناء الجالية الجزائرية وأجانب .. إنزال غير مسبوق للسياح على شواطئ الولاية قناة النهار 27 جويلية الجزائر تدين اغتيال اسماعيل هنية قناة النهار 31 جويلية شوفو حكايتي: قصة شخص عائد من الموت .. كافح مرض السرطان مرتين قناة النهار 11 أوت صريح جدا : انتشار المواقف العشوائية في الشواطئ..يثير سخط الجزائريين ! قناة النهار 11 أوت نهاركم مبروك : العدد 24 قناة النهار 11 أوت شاهد البيت والغرفة التي كبرت فيها إيمان خليف قناة النهار 02 أوت