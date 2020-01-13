جزائريون يبحثون عن عائلة حراڨ متوفي بميلانو حتى لا تحرق جثته

تم العثور على جثة حراڨ جزائري اليوم الإثنين بمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المركزي ميلانو في إيطاليا.

وحسب المعلومات التي تحوز النهارأونلاين فإن الجثة تعود لشاب يدعى “أمين مختاري” وينحدر من ولاية المدية.

الضحية متواجد بمصلحة حفظ الجثث بذات المتسشفى مند 28 أوت 2019 الماضي ولا يزال شهر كمدة زمنية لحرق الجثة.

وبهذا تناشد الجالية الجزائرية بإيطاليا إلى كل من يعرف الحراڨ المتوفي ان بخبر عائلته او أحد المقربين منهم من اجل التدخل قبل حرق جثته

وللإشارة: أي شخص يعرف الحراڨ المتوفي أولديه معلومات عن عائلته عليه أن يتواصل معنا عبر مسنجر النهار.