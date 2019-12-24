جزائريون يتصدقون بالخبز والمواد الغذائية على روح الفقيد ڤايد صالح

قام مواطنون من مختلف مناطق البلاد، بإخراج صدقات على روح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، بعد وفاته أمس الإثنين.

وعلقت العديد من اللافتات بمختلف محلات المواد الغذائية عبر الوطن، تم فيها الإعلان عن توزيع الخبز والمواد الغذائية بالمجان، صدقة على روح الفقيد، المجاهد أحمد قايد صالح.

وهذه المبادرة الحسنة، ليست غريبة على شيم الشعب الجزائري العظيم، والذي يبرز في كل مرة من خلال مواقفه المشرفة، مدى أخوته وتماسكه وحبه لوطنه.

وإنتقل إلى رحمة الله، صبيحة أمس الإثنين، الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز الـ80 سنة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.