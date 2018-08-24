جزائريون يتهافتون على المياه المعدنية بسبب الكوليرا !!!

دفع شبح الكوليرا والتخوف من مياه الحنفيات بعتبار أن العديد من المواطنين ربطوا انتشار هذا الوباء بمياه الحنفيات إلى شراء المياه المعدنية

التي أصبحت حلم بالنسبة للكثيرين نظرا لخلو المحلات منها بسبب الإقبال الكثير عليها.

ومن خلال مرورنا لعديد من شوارع العاصمة صدفنا العديد من المواطنين يبحثون عن المياه المعدنية في المحلات، حيث أصبح التهافت عليها يشبه التهافت على شراء الخبز أيام العيد.

ونظرا للطلب الكثير والمتزايد على المياه المعدنية بمجرد تأكيد أن الفيروس المجهول الذي أصاب عديد من المواطنين بالبليدة وتيبازة واالبويرة هو وباء الكوليرا أصبحت المياه المعدنية غير متوفرة

لأن المواطنين استغنو استغناء كاملا عن مياه الحنفيات لكونهم ربطوا وباء الكوليرا بها .

من جهة أخرى، لجأت العديد من العائلات التي لا حول لها ولا قوة نظرا لوضعيتها المعيشية الصعبة لتعقيم الماء من خلال غليه ووضع قطرة جافيل، موفرة على نفسها عناء البحث عن المياه المعدنية .