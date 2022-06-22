قناة النهار جزائريون يذهلون الوفد المغربي بطريقة الترحيب خلال وصولهم إلى وهران “خاوة خاوة” بقلم قناة النهار نشر في 22 جوان 2022 - 22:05 الالعاب المتوسطية شارك غرِّد أرسل 321 0 رابط دائم : https://nhar.tv/MgzO6 اقرأ أيضا الشيخ النوي: الدولة تصرف الملايير لتوفير المياه وفي تيارت تصيبو تحت دارك قناة النهار 22 جوان طبيبكم: داء السكري عند الأطفال.. الأعراض والأسباب قناة النهار 18 جوان "مدير التربية للوادي يترحم على والدي التلميذين اللّذين توفيا أمس.." أخصائيون نفسانيون تكفلوا بهم قناة النهار 08 جوان طالع هابط: النوي يتغنى بجمال وهران ويشكر كل القائمين على إنجاح عرس الألعاب المتوسطية قناة النهار 09 جوان الحج: بالصور الحجاج يشدون الرحال للبقاع بعد عامين من الانتظار الوطني 15 جوان مصمم شعار الإحتفال بذكرى الإستقلال يكشف معنى رموز وألوان الشارة قناة النهار 10 جوان "وزير الصحة :" عندنا مشاريع لـ3 مستشفيات جديدة قناة النهار 04 جوان رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض قناة النهار 13 جوان شاهد..والد اللاعب الراحل "بلال بن حمودة" يتلقى التعازي قناة النهار 11 جوان التحضير النفسي للمقبلين على "البيام" و"الباك"..شهادات تلاميذ فشلوا في النجاح قناة النهار 02 جوان