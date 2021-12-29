جزائريون يشترون عقارات في فرنسا بأسعار خيالية

تعتبر إيل دو فرانس في فرنسا ذات الأسعار الأعلى للعقارات. حيث كشفت دراسة نشرها كتاب العدل في باريس الكبرى في سبتمبر الماضي عن ارتفاع أسعار العقارات. بنسبة + 5.1٪ في منطقة باريس.

ويقدر الأخير أن الزيادة ستصل + 7٪ لكامل عام 2021، بحسب مقال نشرته مجلة كابيتال في 6 ديسمبر.

وحسب موقع visa et voyage فبالنسبة للربع الأخير من عام 2021. تشير البيانات من كتاب العدل في Grand Paris إلى أن المنزل في إيل دو فرانس. يكلف في المتوسط ​​360 ألف و800 أورو. بينما تبلغ تكلفة الشقة 6760 أورو/ متر مربع. نقلا عن موقع المعلومات Emprunter-Malin.com.

هناك بالتأكيد فوارق بين باريس، وهي الأغلى ثمناً، والضواحي، ولكن على أي حال، لا تزال العقارات باهظة الثمن في إيل دو فرانس.

وكشف كتاب العدل في باريس الكبرى عن الجنسيات الخمس للمشترين الأجانب الذين يشترون أقدم المساكن في إيل دو فرانس. وفقًا لتقرير BFMTV أمس الثلاثاء، 28 ديسمبر.

وتشير البيانات التي نشرها كتاب العدل في باريس الكبرى إلى أن البرتغاليين يحتلون المركز الأول بين المشترين الأجانب للعقارات. في إيل دو فرانس بحصة 15.3٪ . يليهم الصينيون (10.1٪) والجزائريون (7.8٪) والرومانيون (7٪) وأخيراً الإيطاليون (6.5٪) يحدد المصدر نفسه.

وتختلف حصة المشترين من هذه الجنسيات الخمس من سنة إلى أخرى ولكن أيضًا بين باريس والضواحي الداخلية والضواحي الداخلية.

ومع ذلك، يحتل الجزائريون المركز الثالث في عام 2021 في نفس الوقت للضواحي الداخلية والخارجية. بحصة 3.4٪ و 4.2٪ على التوالي.

ولا تحدد البيانات المنشورة ما إذا كان هؤلاء هم جزائريون مقيمون في فرنسا حصريًا أم أن جزائريين من الجزائر. هم أيضًا من بين هؤلاء المشترين الأجانب.

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