جزائريون يفوزون بـ 6 جوائز في مسابقة للرواية والفن التشكيلي

حصد فنانون تشكيليون جزائريون قسطا من جوائز مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي و التي تم الإعلان عنها مؤخرا بافتكاك ست جوائز من أصل أربعة عشرة جائزة.

وفاز في هذه المسابقة التي عرفت مشاركة 856 فنان من مختلف البلدان العربية كل من زنداوي محمد زين الدين عن لوحة لغلاف رواية “المخطوفة” لوارد بدرالسالم و إيناس عبد المنعم عن لوحة لغلاف رواية “فنجان قهوة وقطعة كرواسون” للروائي سالمي ناصر ونور الإيمان مرابط، عن لوحة لغلاف رواية “أنا وحاييم” للحبيب سايح.

وفازت أيضًا في هذه المسابقة وئام صاحب عن لوحة لغلاف رواية “لا تشبه ذاتها” للاردنية ليلى الاطرش، و سليم منصورية عن لوحة الغلاف رواية “زائر من المستقبل” لعماد دبوسي و كذا طيب لعيدي عن لوحة لغلاف رواية “عفوا أيها الجبل”و هذه الروايات فازت بجوائز الدورة الاخيرة لمسابقة كتارا للرواية.

وسيحصل كل فائز على جائزة مالية تشجيعية إضافة إلى وضع اللوحة الفائزة على غلاف الرواية مع ذكر إسم الفنان التشكيلي في الإصدار.

أُطلقت مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي لأول مرة سنة 2017 بهدف ربط الرواية بالفن التشكيلي في سنة 2019 تم فتح باب المشاركة للفنانين التشكيليين من مختلف أنحاء العالم.

للتذكير، فإنّ المؤسسة العامة للحي الثقافي تشرف على إدارة حي كتارا وهو أحد المعالم الحضارية للعاصمة القطرية ويعد ملتقى للمثقفين والفنانين، ومركزا لإقامة الندوات والمسابقات والمعارض والحفلات الموسيقية، وغيرها من أشكال التعبير الفني.