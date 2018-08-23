جزائريون يقطعون أطرافهم ويسلخون جلودهم بـدل الأضـاحي!

أزيد من 1700 إصابة وثلاثة حالات بتر للأصابع

استقبلت مصالح الاستعجالات في العديد من مستشفيات الوطن، خلال يومي عيد الأضحى المبارك، حوالي 1700 حالة إصابة بجروح متفاوتة الخطورة، وصلت إلى درجة بتر الأصابع، حيث فقد ثلاثة شبان أصابعهم، فضلا عن تسجيل حالات تسمم حادة وعسر في الهضم.

وفي هذا الشأن، استقبلت استعجالات الجراحة العامة بالعاصمة، أزيد من 300 حالة تخص شبانا وكهولا تعرضوا إلى جروح متفاوتة الخطورة، ناجمة عن أخطاء في استعمال السكاكين الحادة، ومختلف وسائل الذبح وتقطيع اللحم والسلخ.

كما أن أغلب الحالات المسجلة كانت من فئة المراهقين، الذين أقدموا لأول مرة على ذبح الأضاحي ولا يملكون أية خبرة في استعمال السّكاكين.

وسجّلت المصالح ذاتها، حالات تخص مواطنين تعرضوا لتسممات غذائية، بسبب استهلاك مواد منتهية الصلاحية، فيما سجلت ذات المصالح حالات أخرى لمواطنين أصيبوا بالتخمة نتيجة الإفراط في تناول اللحم و«البوزلوف».

تسجيل أزيد من 100 جريح بالوادي

عرفت مصلحة الاستعجالات الطبية 8 ماي في بلدية الوادي، عاصمة الولاية، يومي عيد الأضحى المبارك، حالة استنفار قصوى نظرا للعدد الكبير للإصابات، التي تعرض لها المواطنون خلال عملية نحر وسلخ أضحية العيد، وصلت بعضها إلى قطع الأصابع، وأخرى استدعت إدخالهم على جناح السرعة إلى غرفة العمليات.

ووقفت «النهار» على عدة حالات، أبرزها قيام شاب ينحدر من بلدية الوادي بقطع وريد شقيقه عن طريق الخطأ خلال عملية السلخ، وتم إجراء عملية جراحية له من أجل الحد من تدفق الدماء.

كما قام كهل بقطع إصبعه الإبهام خلال عملية النحر، وتم إسعافه على مستوى استعجالات البياضة، كما نقل إلى المستشفى شاب آخر، أجريت له عملية جراحية مستعجلة نتيجة تعرضه إلى إصابة بليغة على مستوى الساق خلال عملية تقطيع اللحم.

إصابة 64 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في عنابة

استقبلت، مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بولاية عنابة، خلال 24 ساعة الماضية، ما يزيد عن 64 حالة إصابة بجروح متفاوتة الخطورة، أغلبها في الساعات الأولى من صبيحة عيد الأضحى المبارك.

وكشفت مصادر طبية لـ«النهار»، أن أغلب المصابين تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة خلال عملية الذبح، ومن أخطر الإصابات بتر إصبعي اليد اليمنى لشاب في عقده الثالث من العمر، ينحدر من بلدية البوني، والذي أصيب خطأ خلال إعانة والده في نحر الأضحية.

فيما تعرض طفل آخر يبلغ من العمر 14 سنة إلى إصابة خطيرة على مستوى الذراع جراء إصابته بقرون الكبش، خلال لعبه رفقة جيرانه في الحي، فيما تعرض باقي المصابين إلى جروح مختلفة على مستوى كف اليدين والذراعين، مما تطلب تقديم الإسعافات الأولية لهم والإذن بإخراجهم من المصلحة، في حين بقيت 18 حالة تحت المتابعة الطبية بذات المصلحة.

وبالمسيلة، استقبلت مختلف المصالح الطبية، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، إصابات مختلفة لكثير من الشباب، أغلبهم من المبتدئين في عملية السلخ الخاصة بأضاحي العيد.

وكانت أغلب الإصابات التي توافدت إلى استعجالات مستشفى الزهراوي بالمسيلة، تعاني من جروح على مستوى الأصابع.

عشرات الجرحى يحجّون إلى المستشفيات بتيزي وزو

استقبلت مختلف المستشفيات والعيادات العمومية المنتشرة بولاية تيزي وزو، على رأسها المستشفى الجامعي ندير محمد، العشرات من الجرحى والمصابين، نتيجة إصابتهم خلال عملية النحر في اليوم الأول والثاني.

كما استقبلت ذات المصالح، حالات أخرى متعلقة بالإصابة بالتخمة والإفراط في أكل اللحوم، ومزجها لاسيما بالحلويات والمشروبات الغازية، خصوصا لدى فئة المرضى بالسكري.

45 مصابا بسبب عملية النحر في سكيكدة

استقبلت مختلف المصالح الاستشفائية في سكيكدة، العديد من الجرحى المصابين بإصابات تراوحت ما بين البسيطة والخطيرة، نتيجة العديد من الحوادث التي تتعلق بذبح الأضاحي، حيث تم تسجيل أزيد من 45 حالة تم استقبالها على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة.

حيث تم التكفل بها من قبل الفريق الطبي، وتتعلق غالبيتها بإصابات النحر والسلخ للأضحية، كما تم تسجيل خمس حالات خطيرة تتعلق بإصابات على مستوى اليد والرجل أثناء تقطيع الأضاحي.

إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح في ڤالمة

كشفت مصادر طبية، أن مصالح الاستعجالات عبر مستشفيات ولاية ڤالمة، استقبلت خلال يومي العيد، العديد من الحالات المصابة بجروح، نجمت عن أخطاء في استعمال السكاكين الحادة ومختلف وسائل الذبح وتقطيع اللحم والسلخ.

وذكرت مصادر من مستشفى الحكيم عقبي وسط مدينة ڤالمة، أنه تم استقبال أزيد من 40 جريحا، أصيبوا بجروح خفيفة ومختلفة في أنحاء عدة من الجسم، وذلك خلال عملية نحر الأضاحي وتقطيعها، حيث وصفت إصابتهم بغير الخطيرة، بالإضافة إلى أعداد أخرى بمستشفى واد الزناتي وبوشقوف.

كما استقبلت ذات المصالح عدة حالات تعرضت للإسهال واضطرابات في الجهاز الهضمي بسبب الإفراط في تناول اللحم، أين قدم لهم العلاج المناسب وغادر أغلبهم المصالح الاستشفائية.

أكثر من 350 إصابة بسبب عملية الذبح والسلخ في سطيف

شهدت المصالح الاستعجالية بمؤسسات الصحة الجوارية والمؤسسات الجامعية الاستشفائية اكتظاظا يوم عيد الأضحى المبارك، بسبب تسجيل أكثر من 350 إصابة بسبب عملية الذبح والسلخ.

وكانت أكبر الحالات التي تم استقبالها في مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى سعادنة عبد النور في سطيف، مما شكل ضغطا كبيرا على المصلحة وعلى طاقمها الطبي، وتشكل طوابير من الجرحى إلى غاية ساعات متأخرة من النهار، وكل هذه الإصابات تم تسجيلها لعدم توخي الحيطة والحذر وسوء استعمال للسكين، وكانت عبارة عن جروح على مستوى اليدين.

التخمة والسكاكين تدخل 30 شخصا الاستعجالات في باتنة

تعرّض، في اليوم الأول من عيد الأضحى، العشرات من الأشخاص من بينهم أطفال، لإصابات متفاوتة الخطورة، تفرّقت بين الجروح بآلات حادة مشحوذة أثناء عملية النحر وحالات التسمم و«التخمة»، التي كانت السبب في دخول الكثيرين مصالح الاستعجالات بمستشفيات عاصمة الأوراس باتنة، بعد تعرضهم لإسهال حاد نتيجة الإفراط في تناول اللحوم صبيحة العيد.

تسجيل 100 حالة تخمة بورڤلة

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف في ورڤلة، خلال يومي عيد الأضحى المبارك، أزيد من 125 حالة خاصة بالجروح التي تعرض لها المواطنون، لاسيما تلك التي كانت على مستوى الأيدي والأصابع أثناء ذبح الأضاحي وبعدها، حيث وصفت الحالات المسجلة، حسب مصادر طبية بالسطحية بعدما تم التكفل بها.

كما تم استقبال حالات تخمة والتي قدر عددها، حسبما تشير إليه ذات المصادر بـ100 حالة، إلى غاية صبيحة اليوم الثاني من عيد الأضحى.

أكثر من 55 مصابا جرّاء ذبح الأضاحي بالبويرة

استقبلت مصلحة الاستعجالات للمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بمدينة البويرة، أكثر من 55 مصابا بجروح مختلفة جراء ذبح الأضاحي، بسبب سوء استعمال أدوات الذبح والسلخ، كما استقبلت مصلحة الاستعجالات لمستشفى الأخضرية أزيد من 50 مصابا بجروح جراء ذبح الأضاحي، وتم إسعافهم إلى كل من مستشفى عين بسام ومشدالة.

وفي البيض سجلت مصالح الاستعجالات خلال يومي العيد 115 حالة استدعت نقلها من طرف عناصر الحماية، حيث كانت أغلب الحالات إصابات خطيرة بالسكين والساطور من بينها أطفال صغار.

أما بمستغانم، فسجلت مصالح الاستعجالات الطبية بالمؤسسات الاستشفائية، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، أزيد من 40 حالة إصابة بمختلف وسائل وأدوات الذبح والسلخ للأضاحي، فيما تم تسجيل إصابة 6 حالات بحروق متفاوتة الدرجات على مستوى الأيادي، بفعل إضرام النيران لغرض الشواء واستخدام الفحم والحطب.

كما تم إحصاء عشرات الحالات الناتجة عن الإفراط في تناول اللحوم، حيث اكتظت مصالح الاستعجالات الطبية بها، كما كان الأمر بالمؤسستين الاستشفائيتين لمستغانم وعين تادلس.

وبولاية معسكر، سجلت مديرية الصحة، العشرات من الضحايا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى اليدين والقدمين، جراء سوء استعمال وسائل النحر كالسكاكين والسواطير، وكذا خلال عملية السلخ بالإضافة إلى تعقيدات هضمية جراء التخمة.

تسجيل حوالي 80 حالة مستعجلة في مستشفى تلمسان

سجلت مصالح الاستعجالات الطبية لمستشفى تلمسان الجامعي، حوالي 80 حالة لأشخاص من مختلف الأعمار والجنسين، أصيبوا بجروح وحروق ناتجة عن أخطاء في ذبح الأضحية وتقطيعها، كما تم تسجيل حوالي 40 حالة لأشخاص تعرضوا لمضاعفات صحية جراء التخمة والتناول المفرط للحوم.

وبولاية عين تموشنت، استقبلت مختلف المصالح الاستشفائية عشرات الحالات المصابة بالتخمة وعسر الهضم، وكذا ارتفاع السكري، إضافة إلى بعض حالات ضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم لدخان النيران المشتعلة من أجل الشواء.