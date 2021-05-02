جزائريو “الليغ 1” يُبهرون.. دولور يُسجل وفرحات وبولاية مُمرران حاسمان

جزائريو الدوري الفرنسي تألقوا بقوة أمسية اليوم الأحد بمُناسبة الجولة ال35 خاصة الثلاثي أندي دولور زين الدين فرحات وكذا فريد بولاية.

أندي دولور منح التقدم لفريقه مونبوليي في الدقيقة ال6 لكن اللقاء انتهى بفوز الفريق الضيف سانت إيتيان بهدفين لهدف وحيد.

فريد بولاية قاد فريقه ميتز لفوز كبير بخماسية كاملة مقابل هدف وحيد ضد المُضيف ديجون بفضل تمريرتين حاسمتين في الدقيقتين ال82 وال85 على التوالي.

متوسط ميدان خاض هذا الموسم 31 مُباراة في الليغ سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة كاملة.

زين الدين فرحات سار على نفس النهج وقدم تمريرتين حاسمتين في الدقيقتين ال47 وال71 من اللقاء الذي تعادل فيه فريقه نيم أولمبيك ضد ريمس بهدفين في كل شبكة.

وبهذا تصدر فرحات ترتيب أفضل المُمررين الحاسمين في الدوري الفرنسي ب10 تمريرات حاسمة مناصفة مع أندي دولور.