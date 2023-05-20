جزائريو الليغ1 خارج ترشيحات جائزة “فيفيان فوي”

غاب جزائريو الليغ1 الفرنسية، عن قائمة الترشيحات الخاصة، بجائزة “مارك فيفيان فوي” الخاصة بأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

وكشفت إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 أمس الجمعة، عن أسماء اللاعبين الثلاثة المؤهلين للتنافس على السباق النهائي لنيل جائزة مارك-فيفيان فوي، والتي تمنح لأفضل لاعب إفريقي في الليغ1.

وشهدت القائمة غياب الأسماء الجزائرية، رغم المستويات القوية التي يقدمها لاعبو الخضر، هذا الموسم في صورة بوعناني وشايبي، وبدرجة أقل بوداوي.

وسيتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، كل من الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس، والكونغولي شانسيل مبيمبا لاعب أولمبيك مارسيليا والنيجيري تيريم موفي، مهاجم نادي نيس.