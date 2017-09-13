تتجه كل الأنظار ليلة اليوم الأربعاء، لمتابعة جزائريو كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستشهد المنافسة الأعرق في أوروبا، دخول كوكبة الدوليين الجزائريين بأهداف متباينة.

غزال يواجه مفاجأة البوندسليغا

سيكون الدولي الجزائري “رشيد غزال” في مواجهة صعبة عندما يواجه نادي “لايبزيغ” مفاجئة البوندسليغا.

وفي غياب “ليمار” ستكون فرصة مشاركة اللاعب السابق لـ”ليون” كبيرة في مباراة اليوم.

غزال وبعد الأداء المخيب في الدوري الفرنسي مطالب بالتعويض سهرة اليوم وتقديم مباراة كبيرة في حال إقحامه.

غولام لتحقيق بداية مثالية

سيخوض نادي “نابولي” مباراته الأولى ضد “شاختار” الأوكراني على أرض الأخير.

ويريد رفقاء “غولام” تحقيق أفضل بداية ممكنة في دوري أبطال أوروبا ومواصلة نتائجهم الإيجابية التي يحققوها منذ بداية الموسم.

ويقدّم الجزائري أفضل بداية في مشواره الإحترافي، وهو الذي اختير في التشكيلة المثالية للكالتشيو لمرتين متتاليتين.

من جهة أخرى، لا يزال آدم أوناس ينتظر فرصته من أجل المشاركة مع نابولي، وهو الذي تم إستدعائه لمباراة اليوم.

براهيمي يتحدى بيشكتاش

سيكون ملعب “الدراغاو” سهرة اليوم مسرحا لمواجهة أوروبية متوازنة تجمع بين “بورتو” البرتغالي وضيفه “بيشكتاش” التركي.

رفقاء المتألق “ياسين براهيمي” يسعون لتحقيق النقاط الثلاث وضمان أفضل بداية ممكنة للنادي في هذه المنافسة الأوروبية.

كما ستكون مباراة السهرة فرصة لـ”براهيمي” ليصبح اللاعب الجزائري الأكثر مشاركة في دوري الأبطال.

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