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الرياضة

جزائريو ضمك يفرضون التعادل على نيمار ورفقائه في السعودية

بقلم عزيز طالبي
جزائريو ضمك يفرضون التعادل على نيمار ورفقائه في السعودية
السعودي
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تمكن الثنائي الجزائري مصطفى زغبة و فاروق شافعي من قيادة ناديهما ضمك لصنع المفاجأة والتعادل أمام الهلال السعودي.

و يلعب لصالح الهلال السعودي نجوما فوق العادة على غرار النجم البرازيلي نيمار. كما يعتبر نادي الهلال أقوى الاندية السعودية.

وانتهت المباراة بتعادل القائد فاروق شافعي و رفقائه بهدف مقابل هدف في المباراة التي جرت ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي،

فيما كان باستطاعة شافعي تسجيل هدفا شخصيا جميلا لولا براعة الحارس المغربي بونو.

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