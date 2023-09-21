جزائريو ضمك يفرضون التعادل على نيمار ورفقائه في السعودية

تمكن الثنائي الجزائري مصطفى زغبة و فاروق شافعي من قيادة ناديهما ضمك لصنع المفاجأة والتعادل أمام الهلال السعودي.

و يلعب لصالح الهلال السعودي نجوما فوق العادة على غرار النجم البرازيلي نيمار. كما يعتبر نادي الهلال أقوى الاندية السعودية.

وانتهت المباراة بتعادل القائد فاروق شافعي و رفقائه بهدف مقابل هدف في المباراة التي جرت ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي،

فيما كان باستطاعة شافعي تسجيل هدفا شخصيا جميلا لولا براعة الحارس المغربي بونو.

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