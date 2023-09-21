جزائريو ضمك يفرضون التعادل على نيمار ورفقائه في السعودية
بقلم عزيز طالبي
تمكن الثنائي الجزائري مصطفى زغبة و فاروق شافعي من قيادة ناديهما ضمك لصنع المفاجأة والتعادل أمام الهلال السعودي.
و يلعب لصالح الهلال السعودي نجوما فوق العادة على غرار النجم البرازيلي نيمار. كما يعتبر نادي الهلال أقوى الاندية السعودية.
وانتهت المباراة بتعادل القائد فاروق شافعي و رفقائه بهدف مقابل هدف في المباراة التي جرت ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي،
فيما كان باستطاعة شافعي تسجيل هدفا شخصيا جميلا لولا براعة الحارس المغربي بونو.
الحارس الأفضل في العالم؟ 🔝
تصدي خيالي من ياسين بونو لرأسية فاروق شافعي 🤯#نحلم_ونحقق | #دوري_روشن_السعودي | #ضمك_الهلالpic.twitter.com/CsRtsJHVCa
— موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) September 21, 2023
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