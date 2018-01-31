جزائريو نابولي لايفترقون

برز كل من فوزي غولام، آدم أوناس وزين الدين مشاش بتواجدهم سويا خلال تدريبات ناديهم “نابولي” بطريقة لفتت أنظار المُتابعين.

وظهر ثنائي المنتخب الوطني وهما يتبادلان الضحكات مع الوافد الجديد لـ”البيرتينوبي” مما يؤكد الرابط المتين الذي يجمعهم بسبب أصولهم الجزائرية.

يُشار بأن أوناس ومشاش مُرشحان لتغيير الأجواء في الساعات المُتبقية من الميركاتو الشتوي وهما المطلوبان من “ساسولو” و”كاربي” على التوالي.

ومن جهته يُواصل غولام مُسابقة الزمن لإسترجاع لياقته البدنية وفي نفس الوقت مكانته الأساسية في تشكيلة المدرب “ماوريتسيو ساري”.