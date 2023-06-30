جزائريو نيس يتعرّفون على مدربهم الجديد

تعرّف اللاعبين الجزائريين الناشطين في نيس الفرنسي على مدربهم الجديد الذي سيخلف المدرب المقال ديدي ديغارد.

وسيعمل اللاعبين الجزائريين في نيس والأمر يتعلق بكل من يوسف عطال وهشام بوداوي وبدر الديني بوعناني إلى جانب بلال براهيمي تحت قيادة المدرب الإيطالي الشاب فرانشيسكو فاريولي صاحب 34 عاما لموسمين. الذي أقيل من منصبه من تدريب فريق ألانيا سبور التركي.

كما عمل المدرب الإيطالي الشاب، مدربا لحراس المرمى في مختلف الفريق في إيطاليا ثم في أكاديمية أسباير بقطر قبل أن ينظم إلى الطاقم الفني لفريق برايتون الإنجليزي.

وحقّق فاريولي إنجازات كبيرة، ثم كتب إسمه بأحرف من ذهب بالنظر إلى الاعتماد على فلسفته الخاصة في التدريب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti