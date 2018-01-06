جزائري جديد مُرشح للإنتقال للسيري “A”

سيُقدم “جنوى” الإيطالي في الساعات القادمة، عرضا رسميا “باريس أف سي” من أجل الجزائري الصاعد، رضوان كروش، المتألق هذا الموسم.

وأكدت جريدة “لوباريزيان” الفرنسية بأن متوسط الميدان أقنع بمُستواه المميز، مُسيري الفريق الذي يُنافس على ضمان البقاء في السيري “أ”.

وحسب مصادر مُقربة من اللاعب، فإنه يُفضل البقاء في الليغ2 حاليا، ولم لا لفت أنظار فرق فرنسية مُحترمة، الصائفة القادمة.

ويُعتبر، كروش، من إكتشافات الليغ2، ولكن الغريب في الأمر هو عدم تحصله على أدنى اهتمام من طرف “الفاف” والناخب الوطني.