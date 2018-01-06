عاجل

جزائري جديد مُرشح للإنتقال للسيري “A”

الرياضة
  • -
  • 0
جزائري جديد مُرشح للإنتقال للسيري “A”
بقلم إسماعيل عشاش

سيُقدم “جنوى” الإيطالي في الساعات القادمة، عرضا رسميا “باريس أف سي” من أجل الجزائري الصاعد، رضوان كروش، المتألق هذا الموسم.

وأكدت جريدة “لوباريزيان” الفرنسية بأن متوسط الميدان أقنع بمُستواه المميز، مُسيري الفريق الذي يُنافس على ضمان البقاء في السيري “أ”.

وحسب مصادر مُقربة من اللاعب، فإنه يُفضل البقاء في الليغ2 حاليا، ولم لا لفت أنظار فرق فرنسية مُحترمة، الصائفة القادمة.

ويُعتبر، كروش، من إكتشافات الليغ2، ولكن الغريب في الأمر هو عدم تحصله على أدنى اهتمام من طرف “الفاف” والناخب الوطني.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital