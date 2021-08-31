جزائري جديد يزامل بن ناصر في ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده مع اللاعب الجزائري الأصل ياسين عدلي القادم من نادي بوردو الفرنسي حيث وقع على عقد لمدة 8 ملايين أورو لمدة 5 سنوات.

إلا أن ياسين عدلي لن يلعب مع فريق الروسونيري هذا الموسم حيث سيواصل مع فريق بارادو على شكل إعارة إلى غاية شهر جوان من العام المقبل.

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