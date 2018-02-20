جزائري صاعد على أبواب التوقيع لليفربول!

يتجه الجزائري الأصل، محمد بهلولي للتوقيع مع العملاق الإنجليزي “ليفربول” الذي قام بطلب خدماته وبصفة رسمية في الأيام القليلة الماضية.

وأشارت “فرانس فوتبول” لوجود مُفاوضات مُتقدمة بين الشقيق الأصغر لفارس بهلولي ومُسيري “الريدز” الساعين لحسم صفقة انتقاله في أسرع وقت.

ويُعتبر بهلولي “17 سنة” من أبرز المواهب الصاعدة في الأصناف الشُبانية لـ”أولمبيك ليون” الذي يسعى لإقناع بالتوقيع على عقد إحترافي.

يُشار بأن متوسط الميدان ورغم صغر سنه، إلا أنه ينشط غالب الأحيان مع فئة -19 سنة لـ”لوال” أو الفريق الرديف.